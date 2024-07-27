تعرف على أهم العمليات الزراعية الواجب اتباعها بعد انكسار الحرارة

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك انكسارا للموجة الأشد في الحرارة بسبب تدهور "مؤقت" للمرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية الأقل حرارة بدأ منذ أمس الجمعة على قطاعات شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية".

وفى التقرير التالى نتعرف على العمليات الزراعية المؤجلة نتيجة الموجة:

1- إضافة دفعات الأسمدة الازوتية لكل الزراعات "محاصيل وخضر" حسب المحصول لو في التلت الأول من عمرها "الزراعات الصيفية المتأخرة – ذرة – أرز – قطن – صويا عروة تانية – خضر حديثة الشتل “.

2- تكثيف عمليات تحجيم الفاكهة "مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي" بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز.



3- رش المبيدات الجهازية خاصة للآفات اللى هيناسبها التذبذب ده فى الحرارة “دودة الحشد - الحشرات القشرية والبق الدقيقي - دودة براعم الزيتون - ديدان الاوراق والثمار على كل المحاصيل - ذبابة الفاكهة- العنكبوت الأحمر"، وكذلك امراض الانثراكنوز والتبقعات و اهم المركبات للثاقبة الماصة والحشرات القشرية والبق الدقيقي هي اسيتامبريد - اميدراكلوبريد - ثيمو ثكسام - بيربروكسيفين.

4- إجراء الزراعة المؤجلة للمحاصيل الصيفية والشتل للخضر للعروة الصيفية المتأخرة "طماطم - فلفل - باذنجان".

5- معالجة زيادة معدلات التنفيل "تساقط الزهر والعقد الحديث" في الخضر.

6- رش ثمار الفاكهة بعاكسات الحرارة "سليكات الومنيوم - جير مخفف" وإجراء عمليات التكييس في المانجو والرمان حسب المقدرة.

7- معالجة مشاكل اصفرار أوراق الارز والصويا والفول السوداني.

8- معالجة التفاف الأوراق غير الفيروسي في الطماطم والفلفل وغيره.