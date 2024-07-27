بيرنى ساندرز يكشف أسباب عدم تأييده لكامالا هاريس حتى الآن.. تعرف عليها

كتبت رباب فتحى

أوضح السناتور المستقل بيرني ساندرز سبب عدم تأييده حتى الآن لنائبة الرئيس كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي باسم الحزب الديمقراطى والمنافسة على منصب الرئيس، وقال إنه يريد أولاً أن يرى مدى التزامها بشأن القضايا المهمة للطبقة العاملة.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن ساندرز يتطلع إلى تشكيل حملة هاريس، وأنه أرجأ التأييد جزئيًا لممارسة بعض الضغوط على نائبة الرئيس لتبني بعض أولوياته.

وأوضح ساندرز في مقابلة مساء الجمعة مع شبكة MSNBC أنه سيعمل على انتخاب هاريس، مشيرًا إلى أنه يشارك في أحداث في ولاية مين للقيام بذلك. وقال إنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لهزيمة الرئيس السابق ترامب وجعل هاريس الرئيس القادم.

لكنه قال إنه يريد الحصول على التزامات أكثر تحديدًا من هاريس بشأن قضايا مثل توسيع الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي قبل تقديم تأييد رسمي.

وقال ساندرز: "نريد التأكد من أن نائبة الرئيس تستمع إلى الطبقة العاملة في هذا البلد، والتقدميين أيضًا. هذه ليست أفكارًا جذرية وأتمنى كثيرًا أن نحصل على تفاصيل محددة".

وعندما سُئل عن القضايا التي يعنيها، تحدث ساندرز عن الحاجة إلى رفع سقف الدخل على الضمان الاجتماعي من أجل توسيعه. وقال أيضًا إنه يجب توسيع الرعاية الطبية لتغطية طب الأسنان والنظر.

وقال إنه يجب أيضًا التنازل عن جميع ديون الطلاب، ويجب أن يكون هناك سقف للإيجارات في الولايات المتحدة.

ولم يشر ساندرز إلى أنه يحتاج إلى التزامات محددة بشأن كل هذه القضايا، ولم يقدم أي انتقاد لهاريس في أي من تصريحاته.

وقال عندما سُئل عما إذا كان يجري مناقشة مع هاريس: "لقد تحدثت إلى نائبة الرئيس وأتطلع إلى التحدث معها في المستقبل القريب. نعم، هذه المحادثة مستمرة".

وأضاف أنه يأمل أن يحصل على تأكيدات بشأن هذه القضايا من هاريس.