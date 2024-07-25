سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب كاذب وحكومته المتطرفة سبب منع المساعدات

كتب محمد تهامى زكى

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس مجرم حرب فقط لكنه كاذب أيضا وأن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون المجاعة في غزة بسبب استمرار حكومته المتطرفة في منع المساعدات، مشيرا إلى أن جاء إلى الكونجرس للقيام بحملة انتخابية.

وقال ساندرز، تعليقا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونجرس الأمريكي، عبر حسابه على منصة X: "نتنياهو ليس مجرم حرب فقط.. إنه كاذب"، مضيفا: "تتفق جميع المنظمات الإنسانية على أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون المجاعة بسبب استمرار حكومته المتطرفة في منع المساعدات".

وتابع ساندرز: "الإسرائيليون يريدونه خارج منصبه ولذلك جاء إلى الكونجرس للقيام بحملة انتخابية".





وسبق واعتبرت حركة حماس، أن خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، مسرحية استعراضية لتبرير مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابعت حركة حماس: "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة".

ونقلت رويترز عن مسؤول في حماس، قوله: "خطاب نتنياهو يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه من المخزي أن يتحدث نتنياهو أمام الكونجرس دون أن يشير إلى صفقة لعودة المحتجزين في غزة.

