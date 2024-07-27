أكبر اجتماع زووم فى التاريخ.. 160 ألف سيدة بيضاء يدعمن كامالا هاريس

كتبت ـ رباب فتحى

بعد نجاح الدعوة الافتراضية لحشد الناخبات السود لصالح نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بعد إعلان ترشحها للانتخابات بدلا من بايدن، أقيم حدث مماثل حضره أكثر من 160 ألف شخص واستهدف النساء البيض، وبدا أنه حطم الأرقام القياسية، حيث كان أكبر اجتماع فى تاريخ تطبيق زووم، فضلا عن أنه جمع حوالى 8.5 مليون دولار تبرعات.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن النساء البيض يعدن فئة سكانية رئيسية للديمقراطيين للفوز فى الانتخابات الأمريكية.

وانطلقت الحملة الرئاسية لهاريس، التي ستصبح أول رئيسة أمريكية إذا فازت للديمقراطيين في نوفمبر، وستصبح أول امرأة سوداء وامرأة من جنوب آسيا تكون مرشحة رئاسية لحزب رئيسي إذا تم تأكيدها في المؤتمر الوطني الديمقراطي الشهر المقبل، بسرعة منذ أعلن جو بايدن يوم الأحد الماضي أنه سيتنحى عن حملة إعادة انتخابه.

وقبل الحدث، والذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فى المنشور لدعوة النساء البيض - اللواتي تميل غالبيتهن إلى التصويت للجمهوريين - إلى التعبئة من أجل هاريس: حان دورنا للحضور. لذا هذا ما نفعله.

وفى الدعوة التي حملت اسم "النساء البيض: أجبن النداء"، وهي دعوة عبر تطبيق زووم مستوحاة من الدعوة للنساء السود التي عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت 164000 امرأة بيضاء، وهو ما يُقال إنه سجل رقمًا قياسيًا عالميًا باعتباره أكبر اجتماع عبر زووم في التاريخ. تم جمع ما يقرب من 2 مليون دولار لهاريس في أقل من ساعتين ليلة الخميس.

وقبل هذه الفاعلية الافتراضية، تم استضافة اتصال زووم من قبل مجموعة الفوز مع النساء السود، وهي مجموعة من القيادات والمنظمات النسائية السوداء، في غضون ساعات من قرار بايدن، وشهدت 44000 مشاركة مذهلة، وجمعت أكثر من 1.5 مليون دولار لحملة هاريس الناشئة.

كما جمعت دعوة "الفوز مع الرجال السود" المستوحاة أيضًا من دعوة جمعية "الفوز مع النساء السود" أكثر من 1.3 مليون دولار لدعم هاريس من أكثر من 17000 متبرع يوم الاثنين الماضى.

نظمت شانون واتس، وهي ناشطة بارزة في مجال مراقبة الأسلحة، حدث يوم الخميس، والذي ضم متحدثين بما في ذلك الممثلة كوني بريتون، ونجمة كرة القدم الأمريكية السابقة ميجان رابينو، وممثلة مجلس النواب الأمريكي ليزي فليتشر، والموسيقية بينك. وقد جمعت المجموعة أكثر من 8.5 مليون دولار بحلول ظهر يوم الجمعة، حسبما غردت واتس.