إزالة 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة، التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق 7 مراكز عن إزالة 27 حالة تعدي على مساحة 2900 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



