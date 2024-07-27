محافظ المنوفية: إزالة 455 حالة تعد ومتغير مكانى وبناء مخالف

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 455 حالة تعدى ومتغير مكاني ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالموجة ، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 88 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 1304م2 ، و 210 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 8 فدان و4 قيراط ، فيما تم تنفيذ إزالة 117 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 14389م2 ، كما تم تنفيذ 26 متغير مكاني بمساحة إجمالية 2443م ، وإزالة 14 حالة بناء بدون ترخيص.

وفي ذات السياق نفذت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إزالة فورية بقرية طوخ دلكا على مساحة 175م2 ، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال اللبشة الخرسانية على مساحة 200م2 بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق شبين الكوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشدد محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

جدير بالذكر أن الموجه الــ 23 لإزالة التعديات جاري تنفيذها على 3 مراحل متتالية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في 26 يوليو الجاري ، أما المرحلة الثانية ستبدأ في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس المقبل ، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 31 أغسطس وحتي 20 سبتمبر 2024.