وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 14 بيتا من بيوت الله منها 10 مساجد إحلالا وتجديدا

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية اليوم الجمعة 26 / 7 / 2024م (14) مسجدًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، منها (10) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024م حتى تاريخه (52) مسجدًا منها (44) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(8) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 26/ 7 / 2024م عدد ( 12133 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(848) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الإيمان - قرية رياض القصاب – مركز أبو حمص

2. مسجد الشاعر – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

3. المسجد القبلي – قرية كفر عثمان – مركز شبرا خيت

4. مسجد السلام – قرية الحماد – مركز رشيد

5. مسجد الشرقية الكبير – مركز أبو حمص

6. مسجد الهدى – الحمره – الهلباوي – سيدي غازي – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الأقصر

7. مسجد العطاوين البغدادي – البياضية

8. مسجد الحاجة بخيتة – بند إسنا

مديرية أوقاف أسيوط

9. مسجد أولاد بشير – نجع سويلم – ديروط

مديرية أوقاف الغربية

10. مسجد الحداد – بسيون