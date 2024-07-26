مارسها يوميًا.. تمارين اليقظة والتنفس والتأمل تحميك من الأمراض

كتبت مروة محمود الياس

اليقظة والتأمل، تمارين انتشرت في الآونة الأخيرة، يقال إنها تعزز من الصحة العقلية بشكل عام، تقوي من الذاكرة وتحسن من عمل العقل كما أن اليقظة الذهنية تساعد على تعزيز الانتباه والتذكر وقدراتك العقلية والذهنيه بشكل عام، ولكن هل يمكن لمثل هذه الممارسات والتمارين أن تساعد على حمايتك من الأمراض؟

أجاب تقرير نشر في موقع "ميديسين هيلث" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، موضحًا أن اليقظة الذهنية والتأمل ممارسات صحية للغاية تعزز من الصحة العقلية بشكل عام ومن الصحة الجسدية بشكل خاص، بل إنها تقيك الإصابة من الكثير من الأمراض، بل وتحافظ على معدلات ونسب الأمراض المزمنة متزنة دون زيادة، ولا يمكن أن تصبح عشوائية وتصاب بارتفاعات حادة مرضية.

تابع التقرير موضحا أن ممارسة اليقظة والتنفس والتأمل كلها بشكل يومي يمكن أن تساعد مرضى إرتفاع ضغط الدم على ضبط معدلات الضغط يوميا، كما أنها تقي اصابة الأصحاء بشكل عام بمرض ضغط الدم المزمن

تساعد اليقظة والتأمل فى الوقاية من مرض السكرى من النوع الثاني

تساعد هذه الممارسات على الوقاية من إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار

تساعد هذه الممارسات على خفض خطر الاصابة بمشكلات القلب والاضطرابات القلبية

تعزز هذه الممارسات من قوة وصحة وسلامة الجهاز العصبي نظرا لأنها تخفف من حدة التوتر والقلق العام

تقي اليقظة من الإصابة بالاكتئاب النفسي

يحسن التأمل واليقظه الذهنيه من صحتك العامة

يعزز التأمل واليقظة من جودة النوم والشعور بالراحة والحصول على قسط وافر من النوم وبالتالي التخلص من اضطرابات النوم الحادة المتعلقة بالتوتر والقلق، كما أنها تعالج مشكلات الأرق الحاد وأي أعراض عقلية قد تصاحب هذا الاضطراب في النوم مثل التوتر الشديد أو الارق أو القلق أو الاكتئاب