لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. فيتامنيات وعناصر غذائية هتفيدك لازم تعرفها

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور إبراهيم شعيب استشاري الجهاز الهضمي والكبد والباطنة في كلية طب أسيوط، إن مرض ارتفاع ضغط الدم سمي بالقاتل الصامت كناية عن قدرته على أن يعرض الجسم في لحظة لمضاعفات كثيرة، مشيرا إلى أنه في حالة التعرض لارتفاع ضغط الدم، يزداد لديك الفرصة للإصابة بمشكلات في القلب، وأيضا التعرض للسكتات الدماغية أو جلطة بالمخ، ولذا يجب السيطرة عليه والحد من التعرض لارتفاعه.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع ضغط الدم، ومنها:

-حمض الفوليك:



يعد من العناصر الغذائية المهمة لجسمك بشكل عام، وفعال لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث إن تناوله بشكل يومي يقلل من فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم.

- فيتامين د:



لديه قدرة على تحسين وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ولذا فتناوله يعد فعالا بشكل كبير في ضبط ضغط الدم، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، حيث إن هناك علاقة قوية وأثبتتها الكثير من الدراسات الطبية حول ارتفاع ضغط الدم ونقص فيتامين د.

- فيتامين سي:



إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك تناول حبة يوميا من فيتامين سي، لتقليل فرص التعرض لارتفاع نسبته في الدم، لأن هناك علاقة بين نقصه وارتفاع ضغط الدم.

- فيتامين ب:



يحتوي فيتامين ب علي مادة الريبوفلافين التي لها دور كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، ولذا إذا كنت مريض ارتفاع ضغط الدم فيمكنك تناول هذه الفيتامينات.

-الكالسيوم:



يؤدي انخفاض مستوياته بالجسم إلى ارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب الحفاظ علي نسبته، وتناوله للحد من ارتفاع ضغط الدم.

-الماغنسيوم:



انخفاض نسبته يتسبب في تعرضك لارتفع ضغط الدم، ولذا يمكنك تناول كمكمل غذائي بشكل يومي إذا كنت تعاني من نقص نسبته في الجسم.