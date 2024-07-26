كيف تسيطر على تصلب الشرايين بطرق طبيعية؟

كتب - حسام الشقويرى

الشرايين المسدودة، والمعروفة أيضًا باسم تصلب الشرايين، هي حالة صحية خطيرة تتميز بانسداد الشرايين التي تسمح للدم بالتدفق من القلب إلى جميع أجزاء الجسم. يمكن أن يحدث هذا الانسداد في القلب بسبب الرواسب الدهنية والكوليسترول والمواد الأخرى المتراكمة على جدران الشرايين، مما يعيق تدفق الدم إلى القلب. يزيد هذا الوضع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى. وفقا لما نشره موقع thehealthsite.



ومن الطرق الطبيعية للسيطرة على تصلب الشرايين تناول خل التفاح الغني بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تساعد في إدارة صحة القلب بشكل طبيعي. فيما يلي أهم 7 فوائد صحية لخل التفاح لصحة القلب، وخاصة في تنظيف الكوليسترول من الشرايين:

يساعد خل التفاح على إذابة بلورات الكوليسترول



إن بدء يومك بكوب من الماء الدافئ الممزوج بخل التفاح يمكن أن يساعد في تنظيف شرايينك بشكل طبيعي، حيث يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد في إذابة رواسب الكوليسترول المتراكمة داخل الشرايين.

يساعد على خفض ضغط الدم



يمكن أن يساعد شرب خل التفاح في التحكم في ارتفاع ضغط الدم. وهو أحد العوامل المساهمة في انسداد الشرايين. وقد ارتبط خل التفاح بخفض مستويات ضغط الدم بشكل معتدل، مما قد يقلل من الضغط على الشرايين ويعزز صحة القلب .

خصائص مضادة للالتهابات



يساهم الالتهاب المزمن بشكل كبير في تصلب الشرايين. قد تعمل خصائص خل التفاح المضادة للالتهابات على تقليل التهاب الشرايين، مما يمنع حدوث انسدادات إضافية.

ينظم سكر الدم



إن ثبات مستويات السكر في الدم أمر بالغ الأهمية لصحة القلب. يمكن لخل التفاح أن يعزز حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، مما يفيد أولئك المعرضين لخطر انسداد الشرايين .

يعزز مضادات الأكسدة



تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية القلب. خل التفاح غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد على تحييد الجذور الحرة ودعم صحة الشرايين.

يحسن مستوى الكوليسترول



يمكن لخل التفاح تحسين مستويات الدهون عن طريق خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد. يساعد هذا التوازن في منع تراكم الترسبات في الشرايين.

يعزز الدورة الدموية



يعمل خل التفاح على تعزيز الدورة الدموية وتدفق الدم، ويساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. كما يمنع تدفق الدم الجيد الجلطات ويحافظ على مرونة الشرايين.