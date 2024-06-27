كيف يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؟

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية باستمرار، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن تعاني النساء الحوامل أيضًا من ارتفاع ضغط الدم، المعروف باسم ارتفاع ضغط الدم "الحملي" أو تسمم الحمل عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل البروتين في البول.

يحدث هذا بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك التغيرات الهرمونية، وزيادة حجم الدم، وتكيف الجسم لدعم الجنين المتنامي. في حين أن بعض عوامل الخطر مثل الوراثة والظروف الموجودة مسبقًا لا يمكن تغييرها، إلا أنه يمكن في كثير من الأحيان إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وفي بعض الأحيان الوقاية منه من خلال تعديلات نمط الحياة وفقا لموقع ndtv

8 نصائح لمساعدة المرأة الحامل على التحكم في ارتفاع ضغط الدم:

1. مراقبة ضغط الدم بانتظام

تساعد المراقبة المنتظمة في الكشف المبكر عن أي تغييرات مهمة، مما يسمح بالتدخل الطبي في الوقت المناسب. استخدم جهاز قياس ضغط الدم المنزلي لفحص ضغط الدم يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في نفس الوقت كل يوم. احتفظ بسجل للقراءات لمشاركتها مع طبيبك.

2. اتباع نظام غذائي صحي

إن تناول نظام غذائي مغذى يدعم الصحة العامة ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى، يساعد على تقليل خطر حدوث مضاعفات. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. الحد من تناول الملح لخفض ضغط الدم.

3. حافظى على رطوبة جسمك

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في الحفاظ على حجم الدم ويقلل من خطر الجفاف، الذي يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم. - شرب الكثير من الماء طوال اليوم، بحيث لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء، و تجنب المشروبات السكرية والإفراط في الكافيين.

4. مارس التمارين الرياضية بانتظام

يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من التوتر، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي، وكل ذلك يساهم في التحكم بشكل أفضل في ضغط الدم.

5. إدارة التوتر

تساعد تقنيات إدارة التوتر على تقليل هرمونات التوتر، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مستويات ضغط الدم. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو التدليك قبل الولادة. التأكد من الراحة والنوم الكافي.

6. الحد من الكافيين

يجب عليك تقليل تناول الكافيين لأنه يمنع ارتفاع ضغط الدم ويضمن صحة عامة أفضل أثناء الحمل. قلل من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملغ يوميًا (حوالي كوب واحد من القهوة سعة 12 أونصة) وتجنب الكحول تمامًا.

7. تناول الأدوية الموصوفة

يمكن للأدوية السيطرة بشكل فعال على ارتفاع ضغط الدم ومنع المضاعفات عند تناولها على النحو الموصوف. إذا وصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك دواءً للتحكم في ضغط الدم، فتناوله وفقًا للتوجيهات تمامًا، لا تفوت الجرعات أو تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.

8. تجنب التدخين الإيجابي والسلبي

يمكن أن يؤدي التدخين والتدخين السلبي إلى زيادة ضغط الدم وتقليل وصول الأكسجين إلى الطفل، لذا فإن تجنبهما يحسن صحة الأم والجنين. إذا كنت تدخن، فاطلب المساعدة للإقلاع عن التدخين. تجنب التعرض للتدخين السلبي من خلال البقاء في بيئات خالية من التدخين.