هيقوي قلبك ويحمي عظامك من الهشاشة.. تعرف على فوائد الزيتون

كتبت فاطمة ياسر

الزيتون له مذاق خاص ومميز، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض صحية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، كما تعد الفاكهة مصدرًا جيدًا لفيتامين أ والنحاس والكالسيوم والحديد بالإضافة إلى فيتامين E، وهذا وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots.



من السمات المذهلة الأخرى للزيتون أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالدهون الصحية، ولهذا السبب فإن الزيتون مفيد لصحة القلب ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك وهو مصدر غني بالألياف وفيتامين هـ. يحتوي الزيتون أيضًا على العديد من المواد الكيميائية النباتية، وهي مواد كيميائية تنتجها النباتات، بما في ذلك هيدروكسي تيروسول، وهي مفيدة جدًا لأجسامنا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Nutritional Science .

فوائد الزيتون الصحية

- غني بمضادات الأكسدة

تلعب مضادات الأكسدة دورًا كبيرًا في الوقاية من الأمراض المزمنة. تشير دراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء النباتية إلى أن الزيتون يزيد من مستويات الجلوتاثيون في الدم. هذا هو أحد أهم مضادات الأكسدة في أجسامنا. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزيتون أيضًا في مكافحة الالتهابات في الجسم.

- يساعد في صحة القلب

إن تناول الزيتون بشكل يومي يمكن أن يساعدك على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. ومع ذلك، تأكد من تناوله بالكمية المناسبة لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون خطيرًا. يحتوي الزيتون على حمض الأوليك، وهو حمض دهني، قد يحسن صحة القلب. يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة ويحمي الكوليسترول السيئ (LDL) من الأكسدة، وفقًا لهذه الدراسة التي نُشرت في Biomolecules .

- يجعل العظام أقوى

تشمل الفوائد الصحية للزيتون قدرته على منع هشاشة العظام. ذكرت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن تناول الزيتون وزيت الزيتون يمكن أن يحسن صحة العظام، حيث يمكن أن يساعد بشكل كبير في كثافة المعادن في العظام وقوة العظام الميكانيكية الحيوية. تساعد البوليفينول الموجودة في الزيتون على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات. كما يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بكسور العظام.

- قد يمنع السرطان

يرتبط تناول الزيتون وزيت الزيتون بالوقاية من أنواع معينة من السرطان، وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة وحمض الأوليك. تربط دراسة نشرت في مجلة Plos One بين استهلاك زيت الزيتون وانخفاض احتمالية الإصابة بالسرطان بنسبة 31%. يمكن لحمض الأوليك أن يعيق دورة حياة الخلايا السرطانية التي قد تكون موجودة في الثدي والقولون والمعدة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

- انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر والأمراض المرتبطة بالدماغ

كما يرتبط الأوليوكانثال الموجود في الزيتون وزيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض أخرى مرتبطة بالدماغ. فهو يساعد على إزالة لويحات بيتا أميلويد، المسؤولة عن تعطيل وظائف الخلايا، من الدماغ ويعزز انحلاله. تشير دراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن المركبات الفينولية الموجودة في الزيتون تقلل من خطر الإصابة بضعف الإدراك الخفيف.

- قد يمنع مرض السكري

هناك علاقة بين تناول زيت الزيتون والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني من خلال مساعدة الجسم على تنظيم سكر الجلوكوز. يمكن أن يؤدي الجلوكوز غير المنظم إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويمكن أن يساعد الزيتون في تنظيمه بسبب وجود الدهون الأحادية غير المشبعة. تساعد هذه الدهون جسمك على معالجة السكر في الطعام، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition & Diabetes .

- يساعد على تحسين صحة الجلد

إن خصائص زيت الزيتون المضادة للأكسدة والفيتامينات والبكتيريا تجعله مفيدًا للبشرة، كما تنص هذه الدراسة المنشورة في Nutrients . فهو يساعد في علاج الشيخوخة المبكرة، ويرطب البشرة، ويحسن حالات الجلد مثل الأكزيما والصدفية. يمكن استخدام زيت الزيتون كمرطب ومقشر ومزيل لمكياج العيون وقناع للوجه وعلاج للتجاعيد وزيت للندبات. ومع ذلك، قد لا يكون مناسبًا للجميع ويمكن أن يسبب تهيج الجلد أو انسداد المسام لدى بعض الأشخاص. من المهم استخدام زيت زيتون عالي الجودة ومعتمد وإجراء اختبار على رقعة قبل استخدامه على الجلد.

