7 نصائح للوقاية من السكتة القلبية الليلية الناتجة عن انسداد الشرايين

كتبت إيناس البنا

الشرايين المسدودة، والمعروفة أيضًا باسم تصلب الشرايين، هي حالة صحية خطيرة ، فعندما يتم انسداد شرايين قلبك، يصبح من الصعب تدفق الدم والوصول إلى جميع الأعضاء، مما قد يؤدي في النهاية إلى موت الخلايا وانهيار صحتك العامة.



هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة الصحية الخطيرة، ولكن أحد أكثر هذه العوامل شيوعًا هو تراكم اللويحات، التي تتكون من الكوليسترول والدهون والكالسيوم ومواد أخرى، داخل شرايين القلب. يمكن أن يحد هذا التراكم من تدفق الدم إلى القلب ويسبب مشاكل قلبية وعائية مختلفة.



نتناول فيما يلى حسب موقع هيلث سايد، أهم 7 عادات ليلية يمكن أن تساعد في منع أي مشاكل قلبية، وخاصة في الليل.

7 نصائح للوقاية من خطر الإصابة بالسكتة القلبية أثناء الليل بسبب انسداد شرايين القلب



أضف الأطعمة الصحية للقلب إلى طبقك

اتباع نظام غذائي صحي هو الخطوة الأكثر أهمية عندما تحاول الحفاظ على صحة قلبك ، أثناء التخطيط لعشائك، تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور لتقليل الالتهاب وتعزيز صحة القلب، أيضًا، تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون للحفاظ على نظامك الغذائي متوازنًا وجيدًا لقلبك.

إدارة التوتر في الليل

من المهم اتباع استراتيجيات إدارة الإجهاد، يمكن أن يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى انسداد الشرايين ومشاكل القلب، تساعد استخدم تقنيات تقليل الإجهاد مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا أو قضاء الوقت في الهواء الطلق على تقيل التوتر وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكتة القلبية الليلية المرتبطة بالشرايين المسدودة.

اشرب شاي الأعشاب

ابدأ بتناول كوب من الشاي المهدئ في الليل للتحكم في التوتر والقلق، وهما العاملان الرئيسيان المسببان لضعف صحة القلب، عندما تكون مستويات التوتر لديك تحت السيطرة، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحة قلبك.

اتبع دورة نوم جيدة

النوم الجيد ضروري لصحة القلب والرفاهية العامة، احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لمساعدة جسمك على الراحة والتعافي.

افحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الليل

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف صحة القلب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، تأكد فحص ضغط الدم والكوليسترول، وخاصة في الليل، لتظل آمنًا من النوبات القلبية الليلية بسبب انسداد شرايين القلب.

تمارين خفيفة بعد العشاء

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد، يجب عليك التأكد من إضافة تمارين اليوجا الخفيفة إلى روتينك اليومي، يمكن أن تساعدك حركة الجسم البسيطة في الحفاظ على صحة قلبك على المسار الصحيح، حاول ممارسة تمارين خفيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل يوميًا في الليل، مثل المشي السريع وتمارين اليوجا.

الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب