قضايا مشاهير المهرجانات.. شطة بتهمة حيازة مخدرات وصاصا بقضية تزوير أوراق

كتب إيهاب المهندس

خلال الأيام الماضية ظهرت العديد من الدعاوي متهم فيها بعض مطربي المهرجانات، ويواجهون تهم مختلفة منها ما بين تزوير أوراق، وسب وقذف، وحيازة مواد مخدرات.

ـ عصام صاصا

قررت جهات التحقيق إحالة عصام صاصا، مطرب المهرجانات وشقيقه وأخرين، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتزوير محرر رسمي "توكيل قضايا"، وخلال أيام سيتم تحديد جلسة لنظر محاكمتهم.

ــ حمو بيكا

اتهم حمو بيكا مطرب المهرجانات، نور التوت مطرب المهرجانات بالسب والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحرر محضرا وتباشر جهات المختصة التحقيق في الواقعة، بعد تقديم "بيكا" بلاغا.

مجدي شطة

أحالت جهات التحقيق، مطرب المهرجانات مجدي شطة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، بعد القبض عليه بالمرج.