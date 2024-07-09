جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، إذ تعقد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م، وطلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م، وطلاب المرحلة الثانوية في الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الثلاثاء 30 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

-الأربعاء 31 يوليو 2024: امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.

-الخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).