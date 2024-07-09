جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، إذ تعقد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م، وطلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م، وطلاب المرحلة الثانوية في الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة.
أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.
ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.
ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادة الهندسة.
-الثلاثاء 30 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
-الأربعاء 31 يوليو 2024: امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.
-الخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).