تعرف على مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تجرى امتحانات طلاب الدور الثاني بالقاهرة للعام الدراسي 2023/2024 خلال الفترة من 22 يوليو حتى 3 أغسطس 2024، ويؤدى طلبة وطالبات النقل الثانوي الفني، الامتحانات في الفترة من الأحد 22 يوليو حتى السبت 3 أغسطس.

أكدت مديرية التربية والتعليم على أنه تبدأ امتحانات الصف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو.



امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو.



وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه تبدأ متحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 اغسطس، كما شددت المديرية على أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها اجازة رسمية .

جدول الدور الثانى بالقاهرة للطلاب المكفوفين 2024

جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالمدارس الرياضية دور ثان بالقاهرة 2024

جدول امتحان الشهادة الإعدادية دور ثان بالقاهرة 2024

جدول امتحان الشهادة الاعدادية دور ثان بالقاهرة 2024