تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة بمركز إطسا بالفيوم والقرى التابعة له

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح الخميس 25 يوليو.

وتم رفع تعريفة الركوب من إطسا إلى قلهانة إلى 3 جنيهات ونصف، ومن إطسا إلى قرية قصر الباسل 5 جنيهات ونصف ومن إطسا إلى قرية جردو 3 جنيهات، ومن إطسا إلى قرية تطون/ الغرق 5 جنيهات، ومن إطسا إلى قرية منيا الحيط 3 جنيهات ونصف، ومن إطسا إلى قرية أبو دية 3 جنيه ونصف، ومن إطسا السورية السعدة 4 جنيهات ونصف، ومن إطسا إلى قرية قلمشاة 4 جنيهات ونصف.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.