12 مهمة للمدفن الصحى بالإسكندرية أبرزها التخلص من رسائل الأغذية المرفوضة

كتبت منال العيسوى

وضعت وزارة البيئة خطة محكمة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بأنواعها سواء بإعادة الهيكلة أو بإنشاء بنية تحتية جديدة ، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءه العديد من المقالب العمومية والمدافن الصحية في اغلب المحافظات ، ومنها مؤخرا لمدفن الصحى بمنطقة الحمام في الإسكندرية.

خلال هذا التقرير نرصد ابرز المعلومات عن المدفن الصحى بالحمام في محافظة الإسكندرية

1- تمتد مساحة المدفن الصحى لـ 384 فدان يمكنها ان تستوعب حوالي 30 خلية دفن صحى، ويبلغ متوسط استيعاب الخلية الواحدة حوالي مليون طن .

2- هناك عده أبعاد اقتصادية وبيئية للمدفن الصحى بالحمام، متمثلة فى إنتاج سماد عضوي، وتوليد الطاقة بإنتاج وقود بديل، و تقليل عملية النقل للمخلفات لمسافة تزيد عن 100 كيلو من محافظة الاسكندرية وحتى مدينة الحمام.

3-المدفن الصحى بالحمام يلتزم بإتباع الإجراءات الآمنة للتخلص من المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة.

4- المدفن الصحى بالحمام توافر لدية الاشتراطات البيئية في الدفن، والتخلص الآمن من المخلفات

5- يعتمد العمل داخل المدفن الصحى بالمتابعة المستمرة للتحكم والسيطرة وإجراء أعمال التغطية اللازمة وشبكة تجميع الغازات.

6- يقوم فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بتشكيل لجان مشتركة من وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والصحة، والمحافظة، لرصد أية ملوثات وأخذ القياسات البيئية للمدفن، وتحريك سيارة رصد ملوثات الهواء لرصد المنطقة حول المدفن.

7- الشركة المنفذه للمشروع تعمل فى خدمات الجمع والكنس والغسيل الآلى ونظافة الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة ونقلها للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها للمدفن الصحى الآمن بمدينة الحمام .

8- المدفن الصحي بمدينة الحمام يعتبر الأكبر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويعمل حسب المواصفات البيئية والعالمية

9- المدفن الصحي بمدينة الحمام يعد المدفن الوحيد المخصص لدفن ومعالجة كل المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة بعد تحويلها لمخلفات آمنة 100%.

10- يستقبل المدفن الصحى بالحمام رسائل الأغذية المرفوضة بعد موافقة الجهات المعنية في هذا الشأن، ويتم الدفن طبقا للمواصفات العالمية والقياسات البيئة المعمول بها في هذا الشأن

11- المدفن الصحى بالحمام مجهزبكافة الوسائل الآمنة التي من شأنها الحفاظ على سلامة المياه الجوفية نتيجة عزل القمامة في الخلايا المخصصة لأعمال الدفن.

12- يتم عزل الخلايا داخل المدفن الصحى بالحمام عن طريق مواد التبطين، ويتم حفر آبار ارتوازية حول المدفن لأخذ عينات للتأكد من استمرار سلامة المياه الجوفية.