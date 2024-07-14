10معلومات اعرفها عن المدفن الصحى بأبو جريدة بمحافظة دمياط

كتبت منال العيسوى

منذ ايام سلمت وزارة البيئة مشروع المدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ضمن مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها مؤخرا فى المحافظات، بالتعاون مع وزرات التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ضمن البرنامج الأول للمنظومة.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكور بمحافظة دمياط

1-مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكور على مساحة 10 أفدنة.

2- يتضمن مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم ميزان بسكول ومبنى إدارى و غرفة للمولدات، خزان وقود يومى.

3-يتضمن مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم ايضان 2 خزان مياه و خلية لتجميع المخلفات الصلبة بها .

4-يضم مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم مجرى تصريف سائل الرشيح .

5-مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم مخاط بسور من الخرسانة المسلحة.

6-يوجد مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

7- بهدف مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بمحافظة دمياط.

8-يعمل مشروع مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم على زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات.

9- يحد مشروع مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات .

10-يساهم مشروع مدفن الصحى بأبو جريدة فى مركز فارسكورم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.