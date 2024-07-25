وزير الإسكان يتابع الاستعدادات بمدينة رأس الحكمة لبدء تنفيذ مختلف المشروعات التنموية

كتب أحمد حسن

الشربيني: مدينة "رأس الحكمة" استمرار لجهود الدولة فى تطوير وتنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى.. ووضعه على خريطة السياحة العالمية

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ار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الخميس، مدينة رأس الحكمة الجديدة، لمتابعة الاستعدادات لبدء تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية بالمدينة، وذلك بحضور نائب محافظ مطروح، ومسئولى وزارتى الإسكان والنقل، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعض عمداء ومشايخ مطروح.



وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمدينة رأس الحكمة، وناقش مع مسئولى وزارة النقل ومحافظة مطروح، موقف تسليم قطع الأراضى البديلة لأصحاب التواجدات الحالية على أرض المدينة، طبقاً لما أسفرت عنه لجان الحصر، وما تم الاتفاق عليه مع الأهالى خلال الفترة الماضية، وكذا موقف تنفيذ أعمال الطرق "فرمة"، وأعمال المرافق، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات.



وأكد وزير الإسكان، أن مدينة رأس الحكمة، تعد استمراراً لجهود الدولة المصرية فى تطوير وتنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، ووضعه على خريطة السياحة العالمية، وامتدادا للنجاح الكبير لمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أن تلك المشروعات التنموية، ستحقق طفرة كبيرة لأهالينا بتلك المناطق، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والمشروعات الاستثمارية، إضافة لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.