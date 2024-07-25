وزير الإسكان: تنفيذ أكبر حملة إزالة بمنطقة الزرايب "سابقا" بعد توفير مجتمع سكني بديل

كتب أحمد حسن

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 15 مايو نفذ أكبر حملة إزالة شملت أكثر من 700 حظيرة ومنزلا عشوائيا بمنطقة الزرايب "سابقاً"، وذلك بعد توفير سكن بديل بمجتمع سكني متكامل " زهور مايو "، انتقل إليه أهالى المنطقة.

وأعلن وزير الإسكان، أن مشروع "زهور مايو" السكن البديل لمتضرري السيول بمنطقة الزرايب "سابقاً " بمساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائرى، وتم تنفيذه ضمن خطة تطوير العشوائيات الخطرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجابهة أخطار المناطق العشوائية، ويشمل 42 عمارة تم الانتهاء من تنفيذها، و833 حظيرة نموذجية ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن داخل سور لخدمة المنطقة، وتشمل مشروعات الخدمات التى تم توفيرها مركزاً طبياً وحضانة وسوقا تجارية، وخدمات أخرى.



ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أن الوحدات السكنية الجديدة التي تم تنفيذها كسكن بديل، لتسكين جميع المتضررين والمستحقين للوحدات بها تمتاز بتصميمات حديثة، وتوفر بيئة آمنة وصحية للسكان.



وفي الإطار نفسه، أضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن منطقة " زهور مايو " شملت تنفيذ حظائر نموذجية تتماشى مع طبيعة عمل سكان المنطقة " متضرري السيول"، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة.



وأكد المهندس علي سعد، أن عملية الإزالة تتم وفقاً لخطة مدروسة تضمن إزالة كافة المباني والأحواش الموجودة، وأماكن جمع القمامة مع الحرص على عدم الإضرار بمصادر رزقهم والحفاظ على النظام العام بالمنطقة.



وأشاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بتعاون الأهالي خلال الحملة، وتفهمهم لأهمية هذه الخطوة في تحسين ظروفهم المعيشية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الخارجية من وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة وقسم شرطة التعمير وقسم شرطة ١٥ مايو للقيام بأعمال الإزالة.

كما وجه الشكر لنواب والمعاونين بالجهاز والقيادات الأمنية بشرطة التعمير ولكافة الإدارات المعنية بالجهاز المشاركة في أعمال الإزالة من التنمية والأمن والإسكان والكهرباء وأفراد الأمن بالجهاز وأفراد الأمن بشرطة التعمير.