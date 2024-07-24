وزير الإسكان يقرر تعين مهندس وليد عبد الرحمن رئيسا لجهاز رأس الحكمة الجديدة

كتب أحمد حسن

أصدر المهندس شريف، الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة.

ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على تكليف المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهازى تنمية مدينتي (الفشن - ملوى) الجديدتين، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة

وتكليف المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، وتكليف المهندس أحمد مصطفى محمد عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة.