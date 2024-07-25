الانتهاء من 530 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير لوزارة التخطيط أنه خلال المرحلة الاولى من "حياة كريمة " فى قطاع الإسكان ضمن خطة عام 2023/2024، تم الانتهاء من530 عمارة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع استكمال شبكات الصرف الصحي بمساحة 21.3 ألف كم2. بالإضافة إلى عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%.

وكذلك مشاريع استكمال ربط وتطوير شبكات مياه الشرب والتي يصل طولها إلى 8.5 ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، وزيادة نسبة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وتطوير 167 محطة لمعالجة الصرف الصحي و323 محطة لتنقية مياه الشرب.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 في قطاع الإسكان، فيما يتعلق بقطاع المرافق، فكان المستهدف هو استكمال 73 مشروعا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي عددها. من بين 650 مشروعاً يجري العمل عليها حالياً،

وبالنسبة لمشاريع الإسكان الاجتماعي فإن العدد المستهدف هو 60 ألفاً، وتم الانتهاء من بناء 116 ألف وحدة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ 130 ألف وحدة.

ويصل حجم الاستثمارات خلال الخطة 23/2024 إلى 150 مليار جنيه تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات منها إنشاء 167 محطة معالجة بمساحة 21.3 ألف كم2. شبكات الصرف الصحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، تقديم خدمات الكهرباء لـ 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه الشرب، 8.5 ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، تأهيل وتبطين الترع، المرحلتين الأولى والثانية بطول 6330 كيلومترا، 608 ري. الجسور.

بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 24 مستشفى. المركزية 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ويستهدف توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ 1468 قرية، بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لـ 164 طريقًا رئيسيًا، و116 محطة سكة حديد،

وتستهدف الخطة أيضًا إنشاء 332 مجمعًا حكوميًا، و324 منشأة تضامنية، و983 مركزًا للشباب، و15330 فصلًا دراسيًا، وصيانة 1303 مدارس، وتغطية خدمات الغاز الطبيعي لـ926 قرية، وإنشاء 330 مركزًا للخدمات الزراعية، و46 مركزًا لتجميع الألبان، 128 نقطة. مراكز إطفاء، 127 سوقًا، 97 موقفًا للسيارات، 231 نقطة شرطة.