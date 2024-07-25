توفير 400 قطعة أرض لمشروعات مياه الشرب والصرف بقرى حياة كريمة

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين وعلى رأسها التحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، نوفمبر 2024 وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

واستعرضت الدكتورة منال عوض والمهندس شريف الشربينى الخطوات والإجراءات الهامة التى تمت بالتنسيق بين الوزارتين ونتائج الاجتماعات التنسيقية التى تمت مع مسئولى الهابيتات والشركة المنظمة للمنتدى والوزارات والجهات المصرية المعنية .

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية فى ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى القادم .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والتى يتم تنفيذها بالمناطق الريفية بالمحافظات.

كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير فى محافظات أسوان والأقصر وأسيوط وبنى سويف والفيوم والقليوبية والغربية وكفر الشيخ ودمياط ، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء فى بعض المحافظات والتى يتم تنفيذها من خلال أجهزة التعمير التابعة لوزارة الإسكان.

ناقش الوزيرين الاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتنسيق الجارى بين الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص توفير الأراضى المطلوبة لمحطات المعالجة والرفع حيث تم توفير حوالى 400 قطعة أرض حتى الآن لصالح الهيئة وجارى استكمال باقى قطع الأراضى المطلوبة.