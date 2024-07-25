نقيب البيطريين: 720 ألف جنيه تبرعات لصندوق رعاية مرضى السرطان فى يوم واحد

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، عن فتح باب التبرعات لصالح صندوق رعاية مرضى السرطان من أعضاء النقابة، موضحا أن إجمالي التبرعات منذ الإعلان عن الصندوق، قد بلغت 720 ألف جنيه، معربا عن شكره لكل من بادر وساهم بالتبرع في الصندوق.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أنه بداية من اليوم، تتلقى النقابات الفرعية بالمحافظات طلبات الإعانات الخاصة بالأطباء البيطريين الذين يعانون من مرض السرطان.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الصندوق سيساعد في المرحلة الأولى الأطباء البيطريين من أعضاء النقابة، على أن يشمل أسرهم في المرحلة الثانية في حال تنامي موارد الصندوق.

وناشد نقيب الأطباء البيطريين كل من يريد المساهمة في زيادة موارد الصندوق بالتبرع عبر حساب النقابة العامة للأطباء البيطريين بالبنك العربى الأفريقي رقم 10075755.

وكان قد قرر مجلس نقابة الأطباء البيطريين، خلال اجتماعه الأخير، إطلاق صندوق لرعاية مرضى السرطان من الأطباء البيطريين، للمشاركة في دعم علاج وإعانة الأطباء البيطريين من مرضى السرطان.