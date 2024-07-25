اليوم السابع
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وزارة الصحة توجه رسالة هامة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 25 يوليو 2024 11:20 ص
وزارة الصحة توجه رسالة هامة للكشف المبكر عن سرطان الثدى رسالة هامة للكشف المبكر عن سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للكشف المبكر عن سرطان الثدى وقالت الوزارة: إذا وجدتي كتلة غير طبيعية في الثدي عليكى استشارة الطبيب على الفور دون تأخير

وتابعت وزارة الصحة والسكان: التماس العناية الطبية عند ظهور أول علامة على وجود عارض محتمل يتيح الحصول على علاج أكثر نجاحًا.

ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدة أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية لافتا الى أن 700 ألفًا سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

رسالة هامة للكشف المبكر عن سرطان الثدى
رسالة هامة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

 







الصحة

الاورام

اورام الثدى

الخدمات الطبية



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