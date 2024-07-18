نقيب الأطباء البيطريين: مساعى لتخصيص درجات مالية لإجراء تعيينات للأعضاء

كتبت آية دعبس

اجتمع النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدى حسن، بالأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة، بحضور الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة العامة والدكتور محمود عفيفى أمين الصندوق المساعد والدكتور هيثم جنيدى رئيس مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعي والدكتور سارة عطا لله رئيس المركز العلمي للأطباء البيطريين، بحضور مجموعة من المستشارين القانونيين والمتخصصين، وذلك فى استجابة سريعة لمطالب الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة وللوقوف على مشاكلهم والسعي في حلها.

واستعرض الأطباء البيطريين الذين تم تعيينهم على الصناديق الخاصة من محافظات القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية الإسماعيلية.

وتضمنت مشاكل الأطباء البيطريين المطالبة بالتحويل من الصناديق الخاصة لميزانية الدولة للحصول على حقوقهم، إضافة إلى عدم حصولهم على المكافآت والترقيات وتدنى المكافآت، علاوة على حصول بعضهم على أحكام قضائية بالتعيين على موازنة الدولة ولم تنفذ.

وأشاروا إلى أن هناك من رفع قضايا منهم وتم رفضها وآخرين لم يرفعوا قضايا وعدم المساواة بزملائهم ممن تم تعيينهم على ميزانية الدولة وتعيين ممن دخل المسابقات وعدم تعيينهم منذ سنوات طويلة.

واتفق الحضور على عمل توكيلات للمستشاريين القانونيين لرفع قضايا قانونية لمن حصلوا على أحكام قضائية ومن ثم من لم يحصلوا أو تم رفض قضاياهم، حتى يحصلوا على حقوقهم قضائياً.

وأعرب الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين عن تضامن النقابة مع الأطباء البيطريين أصحاب المشكلة قلباً وقالباً، مشيراً إلى أن الموضوع له شقين، الشق الأول قانوني، وسيتولى المستشارين القانونين هذا الأمر على أن تتكفل النقابة بكافة المصاريف والأتعاب القانونية حتى نصل إلى تنفيذ الأحكام.

وأوضح النقيب أن الشق الثانى يشمل تواصل النقابة المستمر مع وزارتي الزراعة والمالية، وجهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء الأخير مع الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم التأكيد على أن هناك مساعي لتخصيص درجات مالية لتعيين الأطباء البيطريين، وأكدت النقابة على سعيها بضم كل الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة، وتم التأكيد على المدير المالى للهيئة بطلب رسمى من النقابة العامة على ضمهم لتلك التعيينات، وسيتم إرسال جميع أسماء المعينين على الصناديق الخاصة من الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية للهيئة.

وطمأن الدكتور مجدى حسن الحضور، بأن هناك مساعي جادة لحل تلك المشكلة، كما أنه سيتم متابعة الموضوع بشكل مستمر.