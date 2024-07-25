نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى ديرمواس المركزى بمحافظة المنيا

كتب وليد عبد السلام

واصلت وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استهل جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، بزيارة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دير مواس المركزي.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استمع الى المرضى وذويهم، وتبين انتظام العمل والتزام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لاستقبال حالات الطوارئ و توافر الطعوم و الأمصال بعيادة متابعة المعقورين، ثم تفقد مطبخ المستشفى للتأكد من سلامة إجراءات تحضير وجبات المرضى، والفريق الطبي المقيم بالمستشفى، بالإضافة إلى المرور علي محطة معالجة المياه والتأكد من مدي التزام المسئول عن المحطة بالصيانة اللازمة.

وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير تفقد بنك الدم وأكد على أهمية توفير جميع فصائل الدم، واتباع الإجراءات الصحيحة في تسجيل البيانات، ثم تفقد معمل المستشفى وتأكد من توافر الأجهزة و الكواشف المعملية اللازمة وأوصى بدراسة إنشاء معمل ميكروبيولوجي بالمستشفى، بالإضافة إلى المرور علي سكن الأطباء المقيمين بالمستشفى وأكد على توفير سبل الراحة اللائقة بالأطباء.

وتفقد نائب الوزير، خلال الزيارة الأقسام الداخلية وحضانات الأطفال وقسم الغسيل الكلوي، واطلع علي تذاكر المرضى وتابع التزام الأطباء بعمل الفحوصات والأشعات اللازمة للمرضى المنومين بالأقسام الداخلية، وأشاد بأداء أحد الأطباء لأدائه المتميز في متابعة المرضى، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية له، كما تلاحظ وصف المضادات الحيوية في إحدى التذاكر بدون اتباع البروتوكول الموصى به، وعلي الفور وجه بالتحقيق مع رئيس قسم النساء المسئول عن الوصفة الطبية بالتذكرة.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تفقد خلال الزيارة قسم الحضانات، وتبين التزام الفريق الطبي و استمع خلال الزيارة الى طلب أحد المواطنين باحتياج توفير حضانة لطفله المولود بالمستشفى، ولعدم توافر حضانة بسبب اكتمال السعة السريرية بقسم الحضانات ، وجه مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا و مسئولين الطوارئ بالمستشفى، الى سرعة التواصل لتوفير مكان بحضانة أخرى للطفل على الفور.



واختتم نائب الوزير زيارته للمستشفى بالحديث مع مرضى قسم الغسيل الكلوي، والتأكد من توافر جميع الأدوية و المستلزمات الطبية بالقسم، وتوجه بالشكر لمدير المستشفى و الفريق الطبي على الأداء المتميز بالمستشفى.



