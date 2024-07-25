وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لإسعاف الغريق.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الإنقاذ من الغرق وتقديم المساعدة الكاملة للشخص الذى يصارع الغرق وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للغرق .

وقدمت وزارة الصحة إرشادات تساعدك في إنقاذ شخص يصارع الغرق كالتالي :-

- إذا كنت لا تجيد السباحة وكان الغريق غير واعي

- لا تحاول القفز فى الماء

- اطلب المساعدة من الآخرين فربما وجدت من يجيد السباحة فيساعد على إنقاذ الغريق

- اتصل بمسؤولى الإنقاذ على الشاطئ أو فى النادى أو اطلب خدمة الإسعاف 123



اما إذا كنت تجيد السباحة وكان الغريق واعيًا عليك القيام بالتالى:-

- اقفز إلى الماء وحاول الوصول إلى الغريق غوصًا ثم قم برفعه على سطح الماء وأنت ممسك به من الخلف حتى لا يمسك بك ويعيق عملية إنقاذه وربما أدى إلى غرقك معه

- اسحب الغريق إلى خارج الماء بلطف ولا تحاول ثني رقبته أو جسده فربما يكون لديه كسر في فقرات الرقبة أو العمود الفقري

- قم بتغطية الغريق ببطانية لتدفئته وحمايته من البرد

- تأكد من أن الغريق في كامل وعيه وأن مجرى الهواء مفتوح وقلبه ينبض











