نائب وزير الصحة يتفقد مركز الرعاية الصحية بالوليدية ومستشفى الصدر بأسيوط

كتب وليد عبد السلام

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، حيث قام بزيارة مركز الرعاية الصحية بالوليدية، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع العيادات، وتبين انتظام الفرق الطبية في جميع العيادات و المبادرات و خدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى عيادة الفيروسات الكبدية، والاستماع الى المرضى الذين أبدوا رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية و تفقد كذلك غرفة ملفات طب الأسرة، و فحص بعضها وتبين انتظام التسجيل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقد مكتب تسجيل المواليد والوفيات وتبين انتظام التسجيل الالكتروني، ووجه بضرورة الاستفادة من بيانات منظومة المواليد في متابعة الأمهات ومتابعة أيضا منظومة المتخلفين عن التطعيم، من الأطفال، ثم استمر نائب الوزير في تفقد باقي المبادرات و التأكد من توافر جميع الكواشف و المستلزمات وتم التوجيه بضرورة متابعة فحوصات المواطنين، وتوجيههم الى الإجراءات المطلوبة بعد الفحص لتعظيم الاستفادة من المبادرات الصحية.

وبتفقد عيادة الأسنان تبين انتظام الأطباء، و لكن تلاحظ وجود نقص في بعض مستلزمات الأسنان مما أدى الى ضعف التردد، و تم توجيه مدير مديرية الشئون الصحية بأسيوط، و مدير إدارة الأسنان، بتوفير النواقص بالإضافة الى رفع وعي المواطنين و الإعلان عن الخدمات المتاحة كما تم التوجيه بتخصيص وحدة صحية واحدة على الأقل في كل إدارة صحية لتطوير خدمات عيادة الأسنان خلال شهرين.



وتابع عبدالغفار، أن نائب الوزير، توجه لزيارة مستشفى الصدر بأسيوط، و بدأ زيارته بتفقد قسم الاستقبال و الطوارئ و تبين استعداد الفريق الطبي بالمستشفى لاستقبال حالات الطوارئ و استخدام الأجهزة الموجودة بالقسم، وتفقد خلال المرور كافة العيادات والأقسام، و تبين انتظام الفريق الطبي، واوصي نائب الوزير، بتوفير بعض المستلزمات بعيادة الأسنان، لتنشيط التردد على العيادة ثم تفقد المعمل و غرفة الأشعة الخاصة بمرض الدرن، وتبين صلاحية جميع الأجهزة للعمل، وتفقد قسم الرعاية المركزة، و تم مناظرة الحالات بالقسم، ومراجعة التذاكر و كافة الإجراءات الطبية التي تمت للمرضى من فحوصات و تبين ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالقسم، و بالاستماع الى بعض المرضى المتواجدين بالقسم تبين رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأوصى بصرف مكافأة للعاملين بقسم الرعاية المركزة لتميزهم في أداء العمل.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تفقد عيادة التأمين الصحي المركزية النموذجية بأسيوط، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، و تبين انتظام العمل بالعيادات و صرف العلاج، و لكن تلاحظ عدم تواجد بعض الأطباء في عيادات العظام وعيادة الأنف والأذن، وعيادة الجلدية، وتم التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وخلال الزيارة استمع نائب الوزير الى شكاوى بعض المواطنين و تم الاستجابة لشكواهم على الفور ووجه بمتابعة شكواهم و أداء الخدمة الطبية المطلوبة لهم، وأوصى بضرورة توعية المواطنين بمواعيد تواجد الاخصائيين لتقليل فترات الانتظار وعدم التزاحم.