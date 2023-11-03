وزارة الصحة: توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم، فى المستشفيات بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية الصحية لقطاع غزة مسيرا إلى وجود انتشار كبير لنقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة فى محيط العريش.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها للتعامل مع أى طوارئ طبية تزامنا مع تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة فى المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، جاهزية أن أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم بكافة المستشفيات الواقعة فى نطاق العريش.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن تمركزات هيئة الإسعاف على أعلى استعداد للتعامل مع الحالات الطارئة وكذلك استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة.