محافظ أسيوط يتفقد مجمع مواقف نزلة عبد اللاه للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، في جولة ميدانية مفاجئة؛ مجمع مواقف نزلة عبداللاه لسيارات الأجرة "الميكروباص والسرفيس" بحى شرق، للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، التي اعتمدها اليوم عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رافقه خلال الجولة العميد إسماعيل محرزى مدير إدارة مرور أسيوط ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وحرص محافظ أسيوط على استقلال إحدى سيارات السيرفيس "مينى باص" للنقل الداخلى واطمأن من المواطنين على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة كما التقى بعض السائقين، مؤكداً لهم أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين، مشدداً على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، موجهاً مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، مؤكداً بأن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لمسئولي المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الإلتزام بالتعريفة الجديدة سواء للسرفيس أو التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين مناشداً المواطنين بالابلاغ الفوري عن أية تجاوزات في الأجرة المقررة وعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة رقم ( 114 ) وأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والبلاغات عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين.

