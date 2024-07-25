محافظ أسيوط: تركيب مظلة لخدمة المترددين على وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ساحل سليم

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه وجه بتركيب مظلة لخدمة المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ساحل سليم المركزي استجابة لطلبات المواطنين، مع توفير عدد كافي من مقاعد الإنتظار تحت تلك المظلة لتقي المواطنين من أشعة الشمس، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم.



كان محافظ أسيوط ، خلال جولته التفقدية لمستشفى حميات الشامية في إطار المتابعة المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة - قد التقى بالمواطنين المترددين على المستشفى وطالبوا بإقامة تندة "مظلة" تقيهم من حرارة الشمس أثناء إنتظار ذويهم للانتهاء من جلسات الغسيل الكلوي وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته لأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بتنفيذ مظلة وتوفير مقاعد إنتظار لخدمة الأهالي المترددين على المستشفى.

وأكد محافظ أسيوط، أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم على رأس أولوياته، وتقديم كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير حياة كريمة لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

