لو سنك فوق الخمسين.. أعراض تدل على نقص فيتامين ب6

كتب - حسام الشقويرى

يتواجد فيتامين ب6 فى العديد من الأطعمة، لكن قد يعانى بعض الأشخاص من نقصه، ويمكن أن تؤدى معالجة الطعام بشكل مكثف إلى إزالة الفيتامين منه، وتشمل أعراض نقص فيتامين ب6 النوبات، والطفح الجلدى المتقشر، واللسان الأحمر، وتشققات الفم، والشعور بالوخز فى اليدين والقدمين، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

ويعتمد التشخيص على الأعراض والأسباب المحتملة والاستجابة للمكملات الغذائية، ويمكن لمكملات فيتامين ب6، التى يتم تناولها عن طريق الفم، تصحيح النقص.

ويعد فيتامين ب6 ضروريا لعملية التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والأحماض الأمينية والدهون، بالإضافة إلى وظيفة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يحافظ على صحة الجلد، وتشمل المصادر الجيدة الخميرة المجففة والكبد واللحوم العضوية والحبوب الكاملة والأسماك والبقوليات.

أعراض نقص فيتامين ب6 عند الرجال فوق سن الخمسين

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب6 أعراضًا مختلفة، تؤثر على الجهاز العصبي والجلد والجهاز الهضمي، فيما يلي ستة علامات شائعة لنقص فيتامين ب6 لدى الرجال فوق سن الخمسين.

وخز وتنميل

غالبًا ما يؤثر نقص فيتامين ب6 على أعصابك أولاً، ما يؤدى إلى نتيجة شائعة وهى اعتلال الأعصاب الطرفية الذي يسبب وخزًا وخدرًا في اليدين والقدمين، وقد يؤدي هذا إلى صعوبات في أداء مهامك اليومية.

اكتئاب

لتجنب الاكتئاب، يتطلب الأمر إنتاجًا مستمرًا للناقلات العصبية، وقد يؤدي نقص فيتامين ب6 إلى تعطيل إنتاجه، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب وتقلبات المزاج والانفعال، ويمكن أن تؤثر هذه التغييرات في مزاجك على صحتك العامة وتفاعلاتك مع رفاهيتك العقلية.

الحكة والاحمرار

قد يؤدي نقص فيتامين ب إلى احمرار وحكة وتقشر الوجه وأجزاء أخرى من الجسم، قد تكون هذه الأعراض غير العادية غير مريحة وتؤثر على المظهر وقد تؤدي إلى الشعور بالخجل.

التهاب اللسان

يُطلق على التهاب اللسان اسم التهاب اللسان، ونقص فيتامين ب6 هو أحد أسباب هذه المشكلة، في التهاب اللسان، يصبح اللسان مؤلمًا ومحمرًا ومتورمًا، مما يجعل الأكل والتحدث مؤلمًا ومزعجًا للغاية.

فقر الدم

فيتامين ب6 مسئول عن إنتاج الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدى نقصه إلى فقر الدم، الذى يتميز بالتعب والضعف ويجعل من الصعب عليك أداء أنشطتك اليومية.

تراجع في الذاكرة

لتحسين الوظيفة الإدراكية، يجب أن تتم عملية تسمى تخليق الناقلات العصبية بسلاسة، ولإتمام هذه العملية يلزم فيتامين ب6، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب6 إلى الارتباك وضعف الإدراك، مما قد يؤثر على الذاكرة والتركيز.