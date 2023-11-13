4 أطعمة غنية بالحديد لعلاج الأنيميا ورفع مستويات الهيموجلوبين

كتبت ـ أمل علام

الهيموجلوبين موجود في خلايا الدم الحمراء، ويلعب دورًا مهمًا في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لتصنيع الهيموجلوبين، تحتاج الخلايا إلى الحديد لبناء مكون يسمى الهيم، إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أو كان جسمك غير قادر على امتصاص الحديد بشكل صحيح، فلن يتمكن الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو تفتقر الخلايا إلى الهيموجلوبين.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى فقر الدم، مما يسبب التعب والضعف ومشاكل صحية أخرى، من المهم استشارة الطبيب إذا كان لديك مستويات منخفضة من الهيموجلوبين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي على زيادة مستويات الهيموجلوبين لديك.

تعرف على أهم الأطعمة الغنية بالحديد..



الرمان

1. الرمان..

الرمان هو فاكهة لذيذة ليست غنية بالنكهة فحسب، بل غنية بالحديد أيضًا، يلعب محتوى فيتامين C الموجود في الرمان دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص الحديد، يمكن أن يكون استهلاك بذورالرمان أو شرب عصير الرمان الطازج طريقة لذيذة لرفع مستويات الهيموجلوبين لديك، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة.



السبانخ

2.السبانخ​..

السبانخ هو طعام معروف منذ القدم غني بالحديد وعنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية، تحتوي السبانخ أيضًا على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وفيتامين C لتحسين امتصاص الحديد، يمكن تناول السبانخ بجميع اشكالها وتُضاف إلى العجة والعصائر الخضراء.



البيض

3. البيض..

يعد البيض مصدرًا متعدد الاستخدامات ومتاحًا بسهولة للحديد، الموجود في المنتجات الحيوانية ويمتصه الجسم بسهولة، تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على حوالي 1 ملج من الحديد، يمكن تحضير البيض بعدة طرق لذيذة، بدءًا من البيض المخفوق والمسلوق وحتى المسلوق والمقلي.



البرتقال

4.البرتقال والليمون..

في حين أن البرتقال والليمون ليسا مصادر غنية بالحديد، إلا أنهما يلعبان دورًا حيويًا في تحسين امتصاص الحديد، هذه الحمضيات مليئة بفيتامين C، الذي يعزز امتصاص الحديد غير الهيم من المصادر النباتية، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع الأطعمة الغنية بالحديد في تحسين كمية الحديد التي تتناولها.