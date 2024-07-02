لرفع مستويات الهيموجلوبين.. أضف هذه الأطعمة لنظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

من المهم الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين فى الجسم من أجل صحتنا العامة وتعزيز المناعة، والهيموجلوبين هو بروتين موجود فى خلايا الدم الحمراء؛ يحمل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام أنه عند الشعور بالخمول والتعب طوال الوقت، فقد يعنى ذلك وجود نقص فى مستوى الحديد، ما قد يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين، لذا من المهم تزويد الجسم بالأطعمة الغنية بالحديد.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يساعد دمج مجموعة متنوعة من الخيارات الغنية بالحديد فى نظامك الغذائى على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، وللحصول على امتصاص جيد للحديد يجب إقرانه بمصادر فيتامين سي، مثل الحمضيات أو الجوافة أو الفلفل الحلو، وفيما يلى أمثلة على أطعمة تمدك بالحديد..

الرمان والبنجر

في حين أن بذور الرمان "مليئة بالحديد"، فإن البنجر يحتوي على النترات التي يمكن أن تتحول إلى حديد داخل الجسم، ويمكنك تناولها في شكل عصير، أو سلطة.

الفواكه المجففة

مثل البرقوق والتمر، فيمكن أن تزيد من مستويات الحديد في الجسم، كما أنها غنية بالألياف، ما يجعلها خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة.

اللحوم الحمراء والكبد

اللحوم الحمراء مثل لحم البقر ولحم الضأن وكذلك الكبد مصادر غنية بالحديد، الذى يمتصه الجسم بشكل أكثر فعالية.

السبانخ والخضراوات الورقية الداكنة

تحتوى السبانخ والخضراوات الورقية الداكنة الأخرى مثل الكرنب والبروكلي على كميات كبيرة من الحديد، الذى يساعد في زيادة مستويات الهيموجلوبين.

البقوليات

مثل العدس والفاصوليا والحمص تعد مصادر غنية بالحديد النباتى والبروتين، وتساعد فى رفع مستويات الهيموجلوبين.