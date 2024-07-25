تنسيق الجامعات.. دليل اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن دليل الطالب لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الموسيقى.

ويكون الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات، والمتمثلة فى الاختبار المهاري (المقابلة الشخصية) وتكون درجته (من ١٠٠ درجة)، وينقسم الاختبار المهاري إلى الغناء الحر والنطق الصحيح، الجانب اللحني، (أداء 4 نماذج لحنية)، الجانب الإيقاعي، (أداء 4 نماذج إيقاعية).

ويكون زمن اختبار الطالب الواحد في المقابلة الشخصية (١٥) دقائق تقريبا.

وتتمثل شروط النجاح، حصول الطالب على نسبة ٦٠٪ من من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

الضوابط العامة الواجب الالتزام بها أثناء المقابلة الشخصية:



كما يجب ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص تدريب سمع (صولفيج)، يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب لا يقل عن (۲ متر) من أعضاء لجنة الاختبار.



وإذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته.



كما يراعى أن يكون اختبار تقليد النغمات بصوت المتقدم في إطار المنطقة الوسطى كطبقة صوتية مناسبة لأغلب الطلاب.



وفي حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير الأساسية يعتبر غير لائق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود الاختبار الموسيقى الغناء الحر والجانبين اللحني والإيقاعي، مع ضرورة الالتزام بالنموذج المحدد للاختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن للطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار والتي تساعد الطالب على تنمية قدراته المهارية والفكرية:

https://www.feedo.net/LifeStyle/Arts/Music/Music.htm

https://sites.google.com/site/classicarabmusic/composers

https://sites.google.com/site/classicarabmusic/history/20th century music



والجدير بالذكر أن كلية التربية الموسيقية قد أطلقت برنامج جديد ومميز بمصروفات وهو فن الموسيقى music art ويمنح درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التالية :

1- شُعبة التأليف والتوزيع والقيادة Composition, Arranging and Conducting

2- شُعبة الأداء performance (وتشمل العزف على الآلات المختلفة عالمية وعربية، الغناء الكلاسيكي والعربي، الجيتار الكلاسيكي والساكس فون والدرامز)

3- شُعبة التربية الموسيقي Music Education

4- شُعبة موسيقى الجاز Jazz

5- شُعبة الهندسة الصوتية Sound Engineering

6- شعبة الموسيقى المعاصرة Contemporary Music

يمكن للخريج العمل كمهندس صوت أو مشغل لأجهزة التسجيلات الحديثة وهي المهنة التي لا تدرس إلا في الجامعات الأوروبية والأمريكية، ويكون الخريج قادر على العمل كمؤلف موسيقي وعازف متميز أو مدرس ذات كفاءة عالية، كما يتيح هذا البرنامج للخريج العمل كمدرب للفرق الموسيقية وقائدا للأوركسترا، ويتميز الخريج بدراسة تخصص من التخصصات الفريدة التي تجمع ما بين الأداء العملي رفيع المستوى والتدريس، هذا ويتيح هذا البرنامج فرص التدريبات العملية والعروض الموسيقية من عزف وغناء وتأليف وقيادة أثناء فترة الدراسة ومشروع التخرج.

ويهدف إلى: رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للكلية، بجانب تدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المعنية بالموسيقى والتربية الموسيقية، محلياً وإقليمياً ودولياً لخدمة قضايا الموسيقى والتربية الموسيقية، وبالإضافة إلى تقديم خريج قادر على المزج بين الأداء العملي المتميز المطلوب في سوق العمل ومواكبة المستجدات الحديثة والتطور التكنولوجي وبين الفهم النظري المؤهل للتدريس.