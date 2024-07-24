دليل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دليل الطالب لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل وتحقيق التوازن في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية متمثلة فى الاختبار المهاري ويكون زمن الاختبار المهارى (150 دقيقة) ويبدأ الساعة 10 صباحًا. ولا يحق للطالب الدخول بعد هذا الموعد.



وينقسم الاختبار المهاري إلى عدد (2) سؤال مهاري (الرسم + التصميم الابتكاري)، ويكون سؤال الرسم (من 60 درجة) فى موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل واخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

وايضا سؤال التصميم الابتكاري ويكون (من 40 درجة) فى موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقا النسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية، وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أو عبوه أو منتج فني أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

كما اعلنت الكلية عن الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار وهى

- أقلام الرصاص وممحاة.

- مسطرة 50 سم.

- أقلام الفلوماستر والوان خشبية.

- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 *35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

وتتمثل شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون التطبيقية حصول الطالب على نسبة 60 % من إجمالي درجات جميع الاختبارات الرسم ، التصميم الابتكاري كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كما يمكن للطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار والتي تساعد الطالب عن على تنمية قدراته المهارية والفكرية:

https://www.youtube.com/watch?v=vMr6eimcolc

https://www.youtube.com/watch?v=vvL4|4U4JaM

https://www.youtube.com/watch?v=ehFApHbtl4

https://www.fwasl.com/colortheoryunderstanding

https://www.youtube.com/watch?v=iGhTM18RVbA

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/62727

https://sites.google.com/site/faniahgsqade/5553

https://www.mawdoo3.com

https://ar-ar.facebook.com/EhabsFinArts



اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان



