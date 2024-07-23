بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة المنيا الخميس المقبل

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن بدء مكتب التنسيق أعماله بتنظيم اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي يُشترط للقبول بها اجتياز طلاب الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 25/7/2024وحتى الخميس 8/8/2024 وتشمل الكليات التي تتطلب اجتياز الطلاب لأداء الاختبارات بها بجامعة المنيا، ثلاث كليات هم : الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية الرياضية "بنين وبنات".



وأوضح رئيس الجامعة بأنه تسهيلاً على الطلاب، فقد وفرت الجامعة معملين للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب يوميًا بالمجان، وذلك خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي، بوجود اخصائيين من شئون الطلاب المركزية لمُساعدة الطلاب في تسجيل وحجز الاختبارات إلكترونياً ، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، تُوفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وقامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقعين التاليين:

https://tansik.egypt.gov.eg

https://tansik.digital.gov.eg



حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل على صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع، ويقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية، ويتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المُسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يُعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة ،كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تُجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وتشمل الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وتجدر الإشارة إلى أن، هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط ، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المُعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المُتقدمة نظام (5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

