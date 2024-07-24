تنسيق الجامعات 2024.. كل ما يخص اختبارات القدرات بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تعمل جامعة حلوان على قدم وساق لتنظيم عملية اختبارات القدرات ، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعلنت الجامعة خطوات الالتحاق باختبار القدرات لكليات جامعة حلوان التي تتطلب عقد اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة والمتمثلة فى:

*يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 25 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg

وبعد إتمام عملية التسجيل، يرجى الانتباه إلى أن موقع التنسيق لن يقوم بتحديد موعد للاختبار إلا بعد قيام الطالب بدفع مصاريف الاختبارات عبر الموقع. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن الموعد الذي يحدده مكتب التنسيق يعتبر موعداً مبدئياً للامتحان وليس الموعد النهائي

*كما يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان لمعرفة الموعد الفعلي للامتحان من خلال اللينك التالي:

https://kodrat.helwan.edu.eg

*ويحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان، (مع العلم أن اختبار قدرات كلية التربية الرياضية تستمر ثلاثة أيام متتالية).

وتتمثل كليات جامعة حلوان التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون - عمارة ) بالزمالك، كلية التربية الموسيقية بالزمالك، كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، كلية التربية الفنية بالزمالك، كلية التربية الرياضية بنات وبنين.

ويتطلب على الطالب إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب وصورة من رقم الجلوس لكل اختبار.

بالإضافة إلي عدد (۱) صورة شخصية لكل اختبار من اختبارات القدرات عدا اختبار التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (۲) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وقد وضعت الجامعة مجموعة من الإرشادات العامة التي يجب اتباعها وهى يمنع منعاً باتاً حضور الطالب بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى إلى قاعة الاختبار، حيث يعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقاً أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، وعلى الطالب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

هذا ويمكن للطالب معرفة نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط. لا يسمح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ويقتصر الدخول على الطالب فقط في الموعد المحدد. للاطلاع على الرابط الخاص باختبارات القدرات بجامعة حلوان، يرجى زيارة الموقع التالي: https://kodrat.helwan.edu.eg

أو من خلال تطبيق المحمول:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helwanuni.admissions



كما انه ممنوع نهائياً تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وفي حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات على الطالب الرجوع الى الكلية لتحديد موعد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد للطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.

وتتمثل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت:

*يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل على صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

*يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

*تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

*تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات.

*يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

"يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المُسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

*لا يُعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

*يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

*تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة ، كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

*يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

*تُجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر ان هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط ، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المُعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المُتقدمة نظام (5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.



اختبارات القدرات بجامعة حلوان



اختبارات القدرات بجامعة حلوان