تفاصيل اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة بالزمالك

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان عن دليل الطالب لاختبارات القدرات (تخصص عمارة)، لابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة تخصص العمارة، كما يسعى إلى قياس قدرتك على التصميم المعماري والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بإحدى كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "عمارة" كالتالي :

الاختبار المهاري :

زمن الاختبار المهاري 150 دقيقة) ويبدأ الساعة 10 صباحا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

ينقسم الاختبار المهاري إلى سؤالين مهاري الرسم المعماري + التشكيل والابتكار.

سؤال الرسم المعماري: (من 60 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل واخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في اخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

سؤال التشكيل والابتكار : (من 40 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية، مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءة يتم تحديده في كل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.

وتتمثل الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

- ممحاة رصاص (أستيكة).

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25*35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري)

كما تتمثل شروط النجاح:

حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات الرسم المعماري + التشكيل والابتكار كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

يمكن لك كطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار.

وقد تم الإعلان عن أهم المجالات التي يجب أن يطلع عليها الطالب قبل أداء الامتحان الأعلى للجامعات:

- المتحف القومي للحضارة المصرية.

- رواد الفن المصري التشكيلي المعاصر.

- قائمة أكثر متاحف زيارة في العالم.

- بوابة وزارة السياحة والآثار المصرية



ووضع بعض الروابط للاسترشاد والتي تساعد الطالب على تنمية قدراته المهارية والفكرية:

https://www.studentartguide.com/articles/one-point-perspective-drawing

https://www.wikihow.com/Draw-Perspective

https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective

https://sha3rfnan.wixsite.com/sha3rfnan/artistseg

https://nmec.gov.eg

https://helloartsy.com/linear-perspective-drawing

https://www.wikihow.com/Draw-Perspective

https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective



اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة



