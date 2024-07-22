اختبارات القدرات 2024.. تفاصيل اختبارات كلية الفنون الجميلة و60% شرط النجاح

كتب محمد صبحى

أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 والذى تضمن عددا من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وإرشادات عامة للطلاب.

وأكد دليل الطالب لاختبارات القدرات أنه بالنسبة لكليات الفنون الجميلة تخصص فنون ، تأتى الاختبارات عبارة عن :-

الاختبار المهارى:



1- زمن الاختبار المهارى 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحا ولا يحق لآ طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا أيا كان السبب

2- ينقسم الاختبار المهارى إلى عدد 2 سؤال مهارى " الرسم + التصميم الابتكارى"

• سؤال الرسم" من 60 درجة:

- عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية فى التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة فى المجتمع باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنوب وهو مهم جدا فى إظهار الشكل

• سؤال التصميم الابتكارى من 40 درجة

- موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكار والابتكار فى التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معا فى مساحة 15/20سم

• الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار

1- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة

2- أقلام الفلوماستر

3- ألوان خشبية

4- أدوات هندسية" مسطرة-مثلث-برجل"

5- ممحاة رصاص" استيكة"

6- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25* 35 سم لاستعمالة أسفل ورقم الرسم" اختيارى"

شروط النجاح

شروط النجاح فى اختبارات القدرات بكليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60 % من إجمالي درجات جميع الاختبارات" الرسم + التصميم الابتكارى" كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق