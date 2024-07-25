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إتاحة موقع التنسيق للحجز لأداء امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 25 يوليو 2024 09:26 ص
إتاحة موقع التنسيق للحجز لأداء امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة موقع التنسيق لحجز امتحان القدرات
كتب محمد صبحى

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إتاح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة الحجز لأداء امتحان القدرات، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للتسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات التى تحتاج إلى اختبارات قدرات.

https://tansik.digital.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

وأتاحت وزارة التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة التسجيل بموقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، موضحة أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" وذلك في الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس الموافق 8/ 8 /2024.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية.
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية.

 







وزارة التعليم العالي

فتح موقع التنسيق

تسجيل تنسيق اختبارات القدرات 2024

تسجيل اختبارات القدرات

تنسيق القبول بالجامعات



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