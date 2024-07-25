المباحث تستمع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات حريق مصنع دهانات أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات واقعة حريق مصنع دهانات وكيماويات فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحريات الأولية لحريق مصنع الدهانات والمواد الكيماوية فى أكتوبر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع من مواد كيمياوية وبراميل وغرف داخل المصنع، ولم ينتج عنه وقوع أى مصابين أو وفيات حتى الآن.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع حريق مصنع كيماويات وتنر فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، لمنع تفاقم الحريق وامتداد النيران لباقى أجزاء المصنع لحين السيطرة على الحريق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة علي حريق اندلع داخل مصنع بوابات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وسط تمركز قيادات مديرية أمن الجيزة لمتابعة الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.