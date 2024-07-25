20 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع كيماويات ودهانات فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

تكافح 20 سيارة إطفاء حريق مصنع كيماويات ودهانات بالمنطقة الصناعية داخل مدينة 6 أكتوبر لمحاولة السيطرة علي النيران المشتعلة فى المكان ومنع امتداده للمصانع المجاورة .

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع حريق مصنع كيماويات وتنر فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لمنع تفاقم الحريق وامتداد النيران لباقى أجزاء المصنع لحين السيطرة علي الحريق .

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد كبير من سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة علي حريق اندلع داخل مصنع كيماويات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وسط تمركز قيادات مديرية أمن الجيزة لمتابعة الحريق .

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى



