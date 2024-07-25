الاستعانة بـ 3 خزانات مياه ضخمة لمحاولة إخماد حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر.. صور

كتب الرحمن سيد

استعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ، بـ 3 خزانات مياة ضخمة بجانب سيارات الاطفاء لمحاولة السيطرة علي حريق مصنع كيماويات وتنر فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر مع محاولات منع امتدادا النيران ل 3 مصانع مجاورة .

أعاقت مواد سريعة الاشتعال عمليات إخماد حريق مصنع كيمياويات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، ويحاول رجال الإطفاء عمليات منع امتداد النيران لباقى إجراء المصنع والمصانع المجاورة له ، وسط انتشار الخدمات الأمنية لمتابعة الحريق.



وكان حريق اندلع داخل مصنع بوابات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ ولم يتنسى معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (1)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (2)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (3)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (4)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (5)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (6)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (7)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (8)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (9)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (10)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (11)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (12)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (13)



حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر (14)