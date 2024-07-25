الجيش الروسى يدمر قاعدة للقوارب الأوكرانية المسيرة

موسكو (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت قاعدة للقوارب الأوكرانية المسيّرة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أنه تم تدمير مستودع وقود ومواد تشحيم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وخمس مركبات قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز" برادلي" في موقع فيه معدات عسكرية أجنبية، وتم تنفيذ الضربات بواسطة الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية.

ونوهت الوزارة بأن الدفاع الجوي أسقط خلال النهار ثلاث قذائف من طراز "هيمارس ميلر"، بالإضافة إلى 52 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض 26 منها خارج منطقة العملية الخاصة.