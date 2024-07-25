اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 01:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تحذر من بناء تحصينات روسية وإرسال معدات عسكرية لشمال دونيتسك

الخميس، 25 يوليو 2024 12:00 ص
أوكرانيا تحذر من بناء تحصينات روسية وإرسال معدات عسكرية لشمال دونيتسك أوكرانيا
أ ش أ

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حذّرت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء من قيام القوات الروسية ببناء تحصينات على طريق ماريوبول- دونيتسك السريع وتزويدها شمال منطقة دونيتسك بالمعدات العسكرية والقوى العاملة.


وأوضح مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم" ، أن الروس يواصلون بناء التحصينات بالقرب من قرية هرانيتن في منطقة طريق ماريوبول - دونيتسك السريع، كما يواصلون إمداد شمال منطقة دونيتسك بالمعدات العسكرية والقوى العاملة.


وذكرت الوكالة أن الروس يواصلون أيضاً محاولة بناء خط سكة حديد من روسيا من روستوف إلى ماريوبول، ومن ثم يخططون لتشغيله إلى شبه جزيرة القرم الأمر الذي من شأنه أن يبسط الخدمات اللوجستية العسكرية ويقلل من اعتماد الجيش الروسي على جسر القرم.







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