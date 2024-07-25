اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 10:24 م
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الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادى

الخميس، 25 يوليو 2024 09:06 م
الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادى الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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رحب جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ولفت إلى أن الإجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة اذا اظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد، والنية الصادقة للانخراط في عملية سياسية، على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة، تقود إلى انهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.







الجامعة العربية

اليمن

حرب اليمن

صنعاء

الحوثيين




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