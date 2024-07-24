اليوم السابع
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أبو الغيط يدين تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية: عبث وإفلاس سياسى

الأربعاء، 24 يوليو 2024 03:02 م
أبو الغيط يدين تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية: عبث وإفلاس سياسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية واصفاً القرار بأنه ضربٌ من العبث والإفلاس السياسي، ويُمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط اعتبر أن القرار يستهدف شرعية الأونروا وسمعتها الدولية، وأنه جزء من حملة ممنهجة تُباشرها دولة الاحتلال من أجل تقويض دور الوكالة الدولية التي تعمل في خدمة اللاجئين، مؤكداً أن القرار يكشف عن حالة العزلة الشديدة التي يعيشها السياسيون الإسرائيليون، ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعدٍ إنساني أو قيمي.

 







الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

الأونروا

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي




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